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Ayten Usta’ya ‘Mavi Bayrak’

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bulunan Ayten Usta Gurme Restoran, Tepebaşı Belediyesi tarafından ‘Mavi Bayraklı İşletmeler’ arasına ismini yazdırdı.Eskişehir’de yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kalitesi hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla başlatılan ‘Tepebaşı Mavi Bayraklı İşletmeler Uygulaması’ devam ediyor.

Ayten Usta’ya ‘Mavi Bayrak’

Eskişehir’de bulunan Ayten Usta Gurme Restoran, Tepebaşı Belediyesi tarafından ‘Mavi Bayraklı İşletmeler’ arasına ismini yazdırdı.
Eskişehir’de yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kalitesi hizmet alabilmesini sağlamak amacıyla başlatılan ‘Tepebaşı Mavi Bayraklı İşletmeler Uygulaması’ devam ediyor. Mavi bayrak uygulaması kapsamında işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.
Mavi bayrağı Başkan Ataç’tan aldı
Bu kapsamda başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan Ayten Usta Gurme Restoran da, mavi bayrak almaya hak kazandı. Uygun şartları sağlayan işletme, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın da katıldığı ekibin ziyaret sonrasında mavi bayrağını teslim aldı. Burada bir süre işletme sahibi Ayten Çetin ile sohbet eden Ataç, uygulama sonrasında mavi bayrak almaya hak kazanan işletme çalışanlarını tebrik etti.
Ziyaretleri için Başkan Ataç’a teşekkür eden Ayten Çetin, özverili çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Kadınların egemen olduğu bir işletme olduklarını kaydeden Çetin, mavi bayrağı ekip arkadaşlarıyla beraber aldığını ifade etti. Çalışanlarına her zaman güvendiğini belirten Çetin, Başkan Ataç’ın yanında özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarına bir kez daha teşekkür etti. Restoran çalışanları da Başkan Ataç’a yoğun ilgi gösterirken hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ayten Usta’ya ‘Mavi Bayrak’

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