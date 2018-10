Ayten'in cinayet sanığı: Kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Ağlasun ilçesinde sevgilisi Ayten Keklik'i (17) önce bıçaklayıp, sonra da boğazını sıkarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Furkan Kaya'nın (20) yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki ifadesinde Ayten Keklik ile birlikte intihar etmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Furkan Kaya, "Masadaki bıçağı alarak bana verdi. Yan yanaydık 'Hadi' demeye başladı. Bıçak bir anda karnına girdi. Kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum. Pişmanım. Ailesine yaşattıklarım için özür dilerim" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Ağlasun merkez Sakarca Mahallesi Pişkin Sokak'taki 4 katlı öğrenci apartının son katında, 31 Aralık 2017 günü Mersin'den gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra elleriyle boğarak öldürdü. Boynunu ve bileklerini bıçakla kesip intihara kalkışan Furkan Kaya ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

YARGILAMA BAŞLADI

'Canavarca hisle tasarlayarak öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Furkan Kaya, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ayten Keklik'in annesi Huriye Keklik ve babası Erdinç Keklik, avukatları, sanık Furkan Kaya ve avukatları katıldı. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

'AYTEN İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDUK'

Duruşmada ifade veren Furkan Kaya, Ayten Keklik ile 2015 yılında Facebook üzerinden tanıştıklarını ve daha sonra sevgili olduklarını söyledi. Furkan Kaya, "İlişkimizden ailelerimizin bilgisi vardı ve bize destek oluyorlardı. Ben 2017 yılında okumak için Ağlasun'a geldim. Ayten'in hayatında başka birisi olduğunu öğrendim ve telefonda tartıştık. Mersin'e gittim. Aramızdaki sorunu hallettik ve ilişkimizi bitirdik. Ben onu terk etmek istedim. Bana A.T. isimli kişiyle sadece konuştuğunu söyledi. Israr edince başka şeyler de yaşadıklarını öğrendim ve A.T. ile kavga ettim. Biz Ayten ile evlenmeyi düşünüyorduk" dedi.

'TELEFONDA BİRLİKTE İNTİHAR ETME KARARI ALDIK'

Mersin'de bir hafta kaldıktan sonra Ağlasun'a döndüğünü anlatan Furkan Kaya, "Ayten beni her gün aradı. Ailesi, kardeşi sürekli arayıp barışmamızı istiyorlardı. Ben barışmak istiyordum ama kabullenemiyordum. Telefonda bana kendisini öldürmek istediğini, intihar edeceğini söyledi. Ben de yaşadığım psikolojik sıkıntılar nedeniyle intihar etmeye karar verdim. İntihar etmeden önce son kez konuşmak için Ayten'i aradım. Ayten intihar edeceğimi anladı ve yanıma gelmek istedi. Telefonda birlikte intihar etme kararı aldık. Ayten yanıma geldi. Evde birkaç defa cinsel birliktelik yaşadık. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktu. Ailesi birkaç defa telefonla aradı. Birlikte Mersin'e döneceğimizi biliyorlardı. Yemek yedik ve birlikte alkol almaya başladık. Ben Ayten'e intihar mektubu yazmayı teklif ettim. Ayten bir kağıda notu yazmaya başladı. Ancak daha sonra yapamayacağını söyleyerek yazdığı kağıdı karalayıp attı. Sonrasında benim yazmamı istedi. Kağıda Ayten'in başka birisiyle ilişkisi olduğunu ve cinsel boyuta ulaşacak şekilde bir ilişkisi olduğunu, bu nedenle intihar etmek istediğimizi yazdık. Buna Ayten de imza attı. Başkasıyla ilişkisi olduğu için bileklerimizi keserek intihar etme kararı almıştık" diye konuştu.

'KAÇ DEFA SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

Alkol aldıktan sonra Ayten Keklik'in kendisine yaklaştığını ve odaya götürdüğünü savunan Furkan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu sırada başka birisiyle yaşadığı ilişki aklıma geldi ve 'Onunla da mı böyle oldu' dedim ve alkol almaya devam ettim. Ayten yanıma gelip bana sarıldı, zamanının geldiğini, beni sevdiğini, pişman olduğunu söyledi. Masadaki bıçağı alarak bana verdi. Ben bıçağı bıraktım, tekrar bana verdi. Yan yanaydık 'hadi' demeye başladı. 'Senin ölmene dayanamam önce ben öleceğim, sen arkadan gel' dedi. Bıçak bir anda karnına girdi. Daha sonra bıçaklamaya devam ettim. Kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum. Bıçak eğildi. Ayten'in her tarafından kan akıyordu. Bıçak eğilince mutfağa gidip başka bıçak aldım. Birkaç defa daha sokmaya çalıştım. Dengesi bozuldu ve yere düştü. Konuşmuyordu ve sadece bana bakıyordu. Ben bir an önce bitsin istiyordum. Acı çekiyordu. Dayanamıyordum. Sonra boğazını sıkmak aklıma geldi. 10- 15 dakika boğazını sıktım. Banyoya gittim, küvetin sıcak suyunu açtım. Nefes aldığını görünce tekrar boğazını sıktım. Ardından son defa sarılıp banyoya gidip bileklerimi ve boynumu kestim kan pıhtılaşmasın diye sıcak suya uzandım. Bunu televizyonda bir programda izlemiştim. Uyandım. Hiçbir şey olmamıştı. Evde içebildiğim kadar hap içtim. Balkondaki çamaşır ipini alarak bir ağaca kendimi astım ancak ip koptu. Ölmek istiyordum ama ölemiyordum. Ayten Keklik'in 18 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Ailesine yaşattıklarım için özür dilerim."

Furkan Kaya ifade verdiği sırada anne Huriye Keklik fenalık geçirince duruşma salonundan çıkarıldı. Baba Erdinç Keklik ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

'GÖNLÜNÜ EĞLENDİRMİŞ VE ÖLDÜRMÜŞ'

Duruşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Huriye Keklik, "Katil cezasını bulsun. Olayı saptırıyor. Yalan yanlış konuşuyor. Benim kızım intihar etmeye gelmedi. Ölümüne geleceğini bilseydi zaten gelmezdi. Bir caninin bıçak darbelerine kurban gitti. 17 yaşında, hayatının baharındaki çiçeğimizi soldurdu. 3-4 yıldır görüşüyorlardı. Seven insan asla bir insana kıymaz. Benim kızımı sadece cinsel araç olarak görmüş, işini bitirmiş, gönlünü eğlendirmiş ve öldürmüş. Evde kızımın yazdığı mektupları var. O mektupları savcılığa vereceğim. 30 Aralık'ta gelip, 1 Ocak'ta geri geleceğini yazdığı mektup var. Oraya ölmeye gelmedi. İntihar edecek insan evinde yapar. Planlı bir şekilde kızımı öldürdü. Bir kız çocuğu kolay yetişmiyor. Annelerin, babaların canı yanmasın. Böyle kendini bilmez insanlar ortada dolaşmasın. Böyle bir caninin elinde kızım kurban oldu. Mahkemede senaryo yazıyor. Böyle insanlık olmaz. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

Erdinç Keklik de "Caninin böyle yapacağını nereden bilelim. Kızımı tasarlayarak, planlayarak öldürdü. Madem ölmek istiyordu. Arabanın önüne atlasaydı. Mahkemede yalan söylüyor. Yargıya güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.