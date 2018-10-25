Aytmatov ile Cumabay Makedonya'da anıldı

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ile Kazak şair Mağcan Cumabay, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te anıldı. Aytmatov'un 90'ıncı, Cumabay'ın ise 125'inci doğum yılı dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi iş birliğinde anma programı düzenlendi. Programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Makedonya'daki Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı ve milletvekili Enes İbrahim, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç da katıldı. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de Balkanlar'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, iki gün önce Kosova'da da anma programı yaptıklarını aktardı. Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan'dan akademisyenlerin Aytmatov ve Cumabay'ı katılımcılara tanıtacağını dile getiren Purtaş, "Bu tür faaliyetlerle ortak kültür coğrafyamızda toplumlar arasındaki tanışıklığı daha da güçlendirmeyi, kültürel ortaklığı daha da arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kültür ve sanatın insanları birleştirdiğine inandığını dile getiren Purtaş, "Bu dönemde, bütün dünyanın olduğu gibi bizim coğrafyamızın da Balkanlar'ın, Anadolu'nun, Kafkasya'nın ve Orta Asya'nın da en fazla ihtiyaç duyduğu şey karşılıklı iletişim, etkileşim ve barış içerisinde bir arada yaşama." diye konuştu. Purtaş, yaptıkları çalışmalarla barışın insanların zihninde inşa edilmesi hedefini, TÜRKSOY kültür coğrafyasını paylaşan insanlara yerleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. - "Elmanın bir yarısı Balkanlar ise diğer yarısı Anadolu'dur" Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın, bu iki Türk düşünürün Türkistan, Balkanlar, Anadolu ve Türk dünyasının her tarafında anıldığını söyledi. Aytmatov ve Cumabay'ın Türk kültürü ve irfan geleneğinin Anadolu'ya ve Balkanlar'a ruh veren şahsiyetleri olduğunu vurgulayan Aydın, Aytmatov'un eserlerinin dünyanın birçok diline tercüme edildiğini aktardı. Türklerin Buhara'da doğurdukları medeniyetlerini buradan Bursa'ya ardından Balkanlar'a getirdiklerini belirten Aydın, şöyle devam etti: