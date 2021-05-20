Aytül Temiz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Fox TV, Beyaz Tv, Show TV, Bloomberg HT, TvEm, TRT1, Kanal7, Business Channel, Bereket TV, TVNet, Çiftçi TV gibi birçok televizyon kanalında ekrana çıkan Aytül Temiz, bazı gazete ve dergilerle de röportaj yaptı. Aytül Temiz, yaptığı ve anlattığı peyzaj çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

AYTÜL TEMİZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde okurken, ”peyzaj işletmelerinde örgüt yapıları” ile ilgili yüksek lisans tezi yazan Aytül Temiz, ‘310 Adımda Yeni Başlayanlar İçin Bahçe’ adındaki kitabını 2012’de Bosch sponsorluğunda çıkardı. Peyzajın temel öğelerini anlattığı 160 sayfalık kitapta; bitkiler, bahçe tasarımı, bahçe bakımı, sulama sistemi, sebzecilik, süs havuzları, aydınlatma sistemi ve şifalı bitkiler gibi konular ile ilgili bilgiler veren Aytül Temiz, Fox Tv, Show Tv, Beyaztv, Bloomberg Ht, Trt1, Tvem, Kanal 7, Bereket tv, Business Channel Turk, Çiftçi TV ve TVnet gibi birçok televizyon kanalında ve Açık Gazete, Radikal, Acaba gazetesi ve Alem dergisi gibi basın kuruluşlarında bahçe ve bitkiler üzerine uzman olarak canlı yayın ve röportajlar yaptı.