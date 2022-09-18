Aytunç Erkin ile Ali Turan arasında gerginlik! 'İhtilal mi yapacaksınız?' deyince çok sinirlendi

Gazeteci Latif Şimşek, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

AK PARTİLİ TURAN: İHTİLAL Mİ YAPACAKSINIZ?

Erkin'in ekonomiyle ilgili eleştirilerinin ardından "8 ay var daha, neler yaşanacak belki bu ülkede" sözleri sonrası Turan'ın "ihtilal mi yapacaksınız?" sözleri sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı.

ERKİN: HEMEN ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ

Turan'ın provokasyon yaptığını söyleyen Erkin ayağa kalkarak "Hemen özür dileyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

"STÜDYOYU TERK EDERİM"

Erkin, "Ben neyle yapacağım ya lafa bak. Bu suç senin yaptığın. Kafanızda hep bunları yaratıyorsunuz. Provokasyon yapıyorsun farkında bile değilsin. Bu ayıp. Hemen özür dileyeceksin. Özür dilemezsen kalkarım ben programdan, stüdyoyu terk ederim." diyerek sitem etti.

ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Moderatör Pınar Işık Ardor, araya girmeye çalışıp "Ali bey espri yaptı" dese de Erkin tepkisini sürdürdü.

Turan ise tepkiler üzerine ifadesini düzelttiğini söyledi.



