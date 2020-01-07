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  4. "Ayva yaprağı çayı için öksürüğü unutun"

"Ayva yaprağı çayı için öksürüğü unutun"

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bayram, öksürük şuruplarının ezbere kullanılmaması gerektiğini belirterek "Nezle ve gribe bağlı öksürükler kışın sık görülür. Bu durumlarda kuşburnu, ıhlamur, ayva yaprağı çayı tüketmek önemli. Toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi öksürüğü rahatlatır" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Bayram, bilinçsiz öksürük şurubu kullanımına ilişkin uyardı. Doç. Dr. Bayram, birçok rahatsızlığın öksürüğe neden olabileceğine dikkati çekerek "Öksürükle beraber balgam geliyorsa prodüktif öksürük, herhangi bir sekresyon gelmiyorsa kuru öksürük olarak adlandırılır. Akciğer kaynaklı akut öksürük en çok bronşit, zatürre, astım atağına bağlı iken, uzamış öksürük en çok grip sonrası bronş hassasiyetine, astıma bağlı görülür. Kronik öksürük varsa mutlaka, akciğer kanseri, tüberküloz, astım, bronşektazi ve diğer nedenler gibi daha ciddi nedenler araştırılmalı." dedi.

Nezle sonrası 4 hafta sürebilir
Enfeksiyonlarda öksürüğün en temel özelliğinin balgamlı olduğuna değinen Doç. Dr. Bayram, şöyle devam etti: "Alerjiye bağlı, üst solunum yollarından kaynaklı mesela geniz akıntısı, sinüzit, farenjit gibi rahatsızlıklarda daha çok kuru öksürük görülür. Bazı tansiyon ilaçlarına bağlı öksürük gıcık şeklinde olur. Gastroözefagial reflüye bağlı mide asidinin boğaz bölgesini tahriş etmesine bağlı da öksürük görülebilir. Burada geceleri artan boğazda acımayla birlikte olan kuru öksürük söz konusudur. Kalp yetmezliğine, geniz akıntısına bağlı öksürük en çok yatar pozisyonda arttığından geceleri daha sık görülür. Toplumun gözünden kaçan ve uzamış öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de grip-nezle sonrası uzamış öksürüktür. Burada nezle belirtileri 1 haftada geçtikten sonra yaklaşık 3-4 hafta süren kuru öksürük kalır. En ufak bir uyaranla oluşan bu öksürük nezle sonrası bronşların aşırı hassaslaşmasına bağlıdır."

"Kuşburnu, toz zencefil, ıhlamur tüketin"
Doç. Dr. Bayram, öksürük şuruplarına ilişkin ise şu tavsiyelerde bulundu: "Öksürük şurupları doktor tavsiyesi dışında asla ezbere kullanılmamalı. Balgamlı, enfeksiyona bağlı bir öksürüğe, öksürük kesici şurup vermek balgamın akciğerden atılamamasına neden olarak durumun daha kötüye gitmesine neden olabilir. Öksürüğün kolay atlatılması için yapılması gerekecek önlemler arasında bol sıvı tüketmek, temiz ferah ortamda kalmak gerekir. Nezle ve gribe bağlı öksürükler kış aylarında sık görülür. Bu durumlarda kuşburnu, ada çayı, ıhlamur, ekinezya, ayva yaprağı çayı tüketmek önemlidir. Toz zencefil, karanfil, bal ve limon karıştırılıp çay şeklinde içilmesi öksürüğü rahatlatır. Bu çaylara bal karıştırılması bağışıklık sistemini güçlendirecektir. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Ayva, portakal, limon gibi kış meyvelerinde oldukça fazla miktarda bulunur."

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