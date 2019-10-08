Ayvacık açıklarında 42 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, mobil radar ile Ayvacık ilçesi Behram köyü açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmeni tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda; Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş yapmak isteyen, 13'ü çocuk, 14'ü kadın ve 15'i erkek olan 42 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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