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  4. Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru seyreden lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvacık ilçesinde bir grubun Sivrice Burnu mevkisinden lastik botla açıldığını belirledi.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 19'u çocuk, 7'si kadın Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Ayvacık Çanakkale düzensiz göçmen lastik bot sahil güvenlik komutanlığı

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