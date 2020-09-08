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Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Kovid-19 (koronavirüs) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı koronavirüse yakalandı

Ülke genelinde son zamanlarda artan koronavirüsü vakaları, her kesimden insanı etkilemeye başladı. Geçen pazar günü partisinin ilçe kongresine katılan Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, bugün kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"ALLAH'A EMANET OLUN"

Başkan Halil Kalaycı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dua eder, dua bekleriz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun” dedi.

Ayrıca bugün gerçekleştirilen Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi öncesinde girişte herkesin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulandı. Pazar günü yapılan AK Parti Ayvacık ilçe kongresine bazı meclis üyeleri ve Başkan Halil Kalaycı da katılmıştı.

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