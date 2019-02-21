Ayvacık'ta depremin ardından okullar tatil edildi! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

Geceyi sokakta geçirdiler

Ayvacık ilçesinde saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplandı. Depremle ilgili gerekli çalışmalara başlandı. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı.

Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alındı.

Ayrıca, Ayvacık’ta 10’a yakın vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alındı.

Merkez ve diğer ilçelerde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmadığı öğrenildi.

Öte yandan depremden korkan köylerdeki vatandaşlar ateş yakarak, geceyi sokakta geçirdi. Ekipler iş makinalarıyla eski ve kullanılmayan hasar oluşan evlerde müdahale etti.

'ÇOK DİKKATLİ OLMAK LAZIM' Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “Biz öncelikle Ayvacık Merkezdeki durumu kontrol ettik. Millet panik halindeydi. Şu da neden? Önce yüksek dozda geldi. Vurdu. Yıkılıyoruz dedik ama sonra yumuşayarak devam etti. Öylelikle büyük bir yıkım olmadı. Ayvacık’ta hiç yıkım olmadı. Köylerle irtibatı sağladık. Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2’ye düştü 3’e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ: 46 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ Depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana gelmiş olup, deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Ayvacık’ta 15, Merkezde ve diğer ilçelerimizde 6 vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmıştır” denildi.