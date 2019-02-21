Ayvacık'ta depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldi. Deprem aktivitesi takip ediliyor. İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı. Ayvacık’ta 15, merkezde ve diğer ilçelerde 6 vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre, Adatepe köyünde 2 konutun, Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun, Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun, Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun, Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun, Güzelköy köyünde 7 konutun, Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun, Kısacık köyünde 6 konutun, Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun, Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu öğrenildi.