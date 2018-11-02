Ayvacık Yukarıköy Deprem Konutları Teslim Töreni

ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2017'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaklaşık bir yıl gibi çok kısa zamanda, bölgenin mimarisine uygun, az katlı, "örnek" denilebilecek 205 konutu halka kazandırdıklarını söyledi.
Bakan Kurum, Ayvacık Yukarıköy Deprem Konutları 1. Etabı'nın teslim töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2017'de meydana gelen depremde yaklaşık bin 71 konutun az veya orta hasar alarak zarar gördüğünü hatırlattı.
Bölgede hemen çalışmaların başladığını aktaran Kurum, "Hemen akabinde tüm dünyaya elini uzatan AFAD'ımız, Kızılayımız, mazlumun yanında olan kurumlarımız bir an önce buraya geldiler ve yapılması gereken her işi camisinden sosyal alanına, çadır kentine, konteyner kentine varana kadar her işi çok kısa zamanda yaparak yaklaşık 4 bin vatandaşımıza hizmet verdiler." diye konuştu.
Kurum, ilgili kurumların da giyim ve gıdayla alakalı yapılması gerekenleri yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Bundan sonra yapılması gereken neydi? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konutların kalıcı konutlara dönüşmesi gerekiyordu. Bu talimatla birlikte AFAD'ımız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) hızlı bir çalışmayla eylül ayında buraya ilişkin projeleri geliştirdiler ve ihaleyi gerçekleştirdiler ve bugün, yaklaşık bir yıl gibi çok kısa zamanda, bölgenin mimarisine uyan az katlı, gerçekten 'örnek' diyeceğimiz deprem konutlarını, 205 konutu, Ayvacık halkımıza kazandırmış oluyoruz."
- Çanakkale'deki yatırımlar
Bu çalışmalar dışında Çanakkale'de birçok proje yaptıklarına da değinen Kurum, şunları kaydetti:
"İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile birlikte burada toplamda yaklaşık 450 milyon liralık iş yaptık. Bunların 294 milyon liralık işi tamamlandı, devam eden de yaklaşık 138 milyon liralık 11 işimiz var. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile Çanakkale genelinde toplam 25 şantiyede 3 bin 388 konut, bu konutların altyapıları, sosyal donatıları, camileri, hastaneleri, bu konutlarla ilgili yapılması gereken ne donatı ihtiyacı varsa hepsini yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla gerçekleştirmiş olduk. Bunlara da 477 milyon lira bedel harcandı. Yine Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle birlikte bu bölgede 12 milyon metrekare 2B taşınmazın vatandaşımıza satışını gerçekleştirdik. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yaklaşık 1 milyon metrekare arsa rayiç bedeli üzerinden, emlak vergisi değeri üzerinden bu bölgenin kalkınması için yanında vatandaşlarımızdan da aldığımız alanlarla birlikte 1,5 milyon metrekareye ulaşacak ve bölge için büyük istihdam kapısı olacak OSB için de yine Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle burada hem kamulaştırma hem de arsaların tahsislerini gerçekleştirdik. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle 61 iş kapsamında yaklaşık 83 milyon bedelli işlerimizi yaptık ve toplamda sadece ve sadece bizim bakanlığımızla yaklaşık 2 milyar 800 milyon liralık bugüne kadar AK Parti iktidarıyla işleri gerçekleştirmiş olduk."
- "İnanın bunlar daha başlangıç"
Kurum, İstanbul Havalimanı'nın açılışını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an 90 milyon kapasiteli, ileride 200 milyon kapasiteye çıkacak ve gerçekten Türkiye'yi bölgesel anlamda bir merkez haline getirecek havalimanını açtık. Bu proje esnasında bu havalimanıyla ilgili herkes, bütün Avrupa, dünya, 'Bunu yapamazlar, bu projeyi bitiremezler.' gibi birçok söylemlerde bulundu ama biz 29 Ekim'de 3. havalimanımızı açtık ve Avrupa'da gazete manşetlerinde, 'Türkler bu havalimanını nasıl yaptı' dediler. Biz inandıkça, biz bir oldukça her şeyi yaparız. Yeter ki biz bir olalım, birbirimize inanalım. Bakın bugün bir yılda, çok kısa zamanda afet konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnanın bunlar daha başlangıç."
24 Haziran'da yeni hükümet sistemine geçildiğini hatırlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sistemle birlikte biz artık vatandaşımızın taleplerini daha hızlı karşılamak, projelerimizi daha hızlı gerçekleştirmek adına şehirlerimize ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerde vatandaşlarımızın taleplerini alıyor ve ilgili birimlerimizle anında yerinde karar verip uygulamalara geçmeye çalışıyoruz. Bu manada sistemle alakalı sizlerin bugüne kadar yaptığı AK Parti'ye ve hükümetimize duyduğunuz güvenden dolayı da sizlere borçluyuz, minnettarız ve her zaman da milletimizin hizmetinde olacağız."
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