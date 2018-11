Ayvacık Yukarıköy Deprem Konutları Teslim Töreni

ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2017'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaklaşık bir yıl gibi çok kısa zamanda, bölgenin mimarisine uygun, az katlı, "örnek" denilebilecek 205 konutu halka kazandırdıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Ayvacık Yukarıköy Deprem Konutları 1. Etabı'nın teslim töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2017'de meydana gelen depremde yaklaşık bin 71 konutun az veya orta hasar alarak zarar gördüğünü hatırlattı.

Bölgede hemen çalışmaların başladığını aktaran Kurum, "Hemen akabinde tüm dünyaya elini uzatan AFAD'ımız, Kızılayımız, mazlumun yanında olan kurumlarımız bir an önce buraya geldiler ve yapılması gereken her işi camisinden sosyal alanına, çadır kentine, konteyner kentine varana kadar her işi çok kısa zamanda yaparak yaklaşık 4 bin vatandaşımıza hizmet verdiler." diye konuştu.

Kurum, ilgili kurumların da giyim ve gıdayla alakalı yapılması gerekenleri yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bundan sonra yapılması gereken neydi? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konutların kalıcı konutlara dönüşmesi gerekiyordu. Bu talimatla birlikte AFAD'ımız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) hızlı bir çalışmayla eylül ayında buraya ilişkin projeleri geliştirdiler ve ihaleyi gerçekleştirdiler ve bugün, yaklaşık bir yıl gibi çok kısa zamanda, bölgenin mimarisine uyan az katlı, gerçekten 'örnek' diyeceğimiz deprem konutlarını, 205 konutu, Ayvacık halkımıza kazandırmış oluyoruz."