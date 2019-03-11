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Ayvacık'ta 34 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık'ta 34 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün Ayvacık ilçesi Sazlı köyü altı mevkiinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan kaçakları tespit etti. Düzenlenen operasyonda 16'sı çocuk, 8'i kadın ve 10'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 34 kaçak yakalandı. Göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla K.D., K.Y. ve F.A. gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 1 kamyonet, 1 bot ve 1 bot motoruna el konuldu. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi K.D., K.Y. ve F.A., Ayvacık'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ayvacık'ta 34 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandıAyvacık'ta 34 kaçak yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

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