Ayvacık'ta 40 afet konutu daha hak sahiplerine teslim edildi

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 40 afet konutu daha sahiplerine teslim edildi. Teslim edilen konut sayısı 245 olurken, ilave olarak 247 afet konutunun daha yapımına başlandı.

Ayvacık ilçesi ve köylerini etkileyen, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede 36 yerleşim yerinde 1071 konut, 134 ahır ve 10 işyerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit etmişti. Bölgede depremden etkilenen 3 bin 450 vatandaş, kurulan 1052 yaşam konteynerine yerleştirilmişti. 2018 yılında, AFAD tarafından Yukarıköy, Çamkalabak ve Kızılkeçili’de TOKİ’ye yaptırılan 205 afet konutu sahiplerine teslim edilirken, 40 afet konutunun daha hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi düzenledi.

247 AFET KONUT DAHA YAPILIYOR

Depremden etkilenen diğer köylerde de yine AFAD Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalı ile 247 afet konutunun daha yapımına başlandı. Afet konutlarının bir kısmının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 2020 yılının içinde tamamının afetzedelere teslim edilmesi amaçlanıyor. Ayvacık depremi sonrasında altyapıları zarar gören köylerde de yine AFAD Başkanlığınca İlbank kanalı ile yapımına başlanan içme suyu, atık su, fosseptik, arıtma tesisi ve kanalizasyon sistemi yenileme çalışmaları da sürüyor. 2019 yılının ilk aylarında başlayan altyapı yenileme çalışmaları ile afetten etkilenen tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kırsal planlamada daha yaşanabilir bir sosyal çevrenin ortaya çıkması hedefleniyor.