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Ayvacık'ta 51 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 51 kaçak göçmen, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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