Ayvacık'ta 73 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 73 kaçak Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçealtı mevkii açıklarında, bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri, kıyıdan 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda 24’ü çocuk, 16’sı kadın, 33'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 73 kişiye giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

