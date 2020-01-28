HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı

Ayvacık'ta, 9 kişilik panelvandan 22 kaçak göçmen çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 23:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan 9 kişilik panelvan aracın içerisinde Afgan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık Bölge Trafik ekipleri, Orman Deposu mevkiinde yol kenarında park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araç gördü. Ekipler 9 kişilik araçta yaptığı aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 22 kaçak göçmen yakalandı. Araca el konulurken, 22 kaçak göçmen ise Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Ağız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleriAğız kokusuna ne iyi gelir? Evde çözüm yöntemleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Kars Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Meksika'da askeri araç devrildi: 5 ölü, 28 yaralı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı

Emine Erdoğan Senegal’de rehabilitasyon merkezinin açılışında

Karabük'te Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Son dakika! Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem! (AFAD -Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.