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Ayvacık'ta art arda 2 deprem

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre, 3.7 ve 3.4 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.  İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayvacık'ta art arda 2 deprem

AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla Richter ölçeğine göre, 3.7 ve 3.4 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi.

FOTOĞRAFLI

Ayvacık'ta art arda 2 deprem

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