HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvacık’ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu

Ayvacık’ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu

23.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ayvacık’ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanırken, koyunlar sahibine geri teslim edildi.Ayvacık’ın Naldöken köyünde N.B.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalanırken, koyunlar sahibine geri teslim edildi.
Ayvacık’ın Naldöken köyünde N.B. isimli şahsa ait 6 adet koyun çalındı. Koyunlarının çalındığını fark eden N.B. durumu Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayın faillerinin E.Ş. ile T.İ. isimli zanlılar olduklarını tespit etti. Yapılan operasyon sonucu şüpheli E.Ş. ile T.İ. gözaltına alınırken, çalınan koyunlar sahibi N.B.’ye teslim edildi.

Ayvacık’ta çalınan 6 koyun jandarma ekiplerince bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Cesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli olduCesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli oldu
Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?Instagram takip etmeyenler nasıl bulunur? Takip etmeyenleri öğrenmek için ne yapılmalı?

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak hangi illerde kısıtlamalar kalkmayacak? İşte öne çıkan illerin listesi

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: 3 kişinin cesedi panelvandan çıkmıştı: Şanlıurfa'daki acı olayın nedeni belli oldu

Cesetleri araçtan çıkmıştı: Acı olayın nedeni belli oldu

Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret eden kişi adliyeye sevk edildi

Hakaret eden kişiyle ilgili yeni gelişme

İSKİ su kesintisi 23 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 23 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.