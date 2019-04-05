Ayvacık'ta CHP'li Bayram, mazbatasını aldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, CHP'den Belediye Başkanı seçilen Mesut Bayram mazbatasını aldı.

Ayvacık ilçesinde, 31 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mesut Bayram CHP'den Belediye Başkanı seçildi. Başkan Mesut Bayram, Ayvacık Adliyesi'ne giderek İlçe Seçim Kurulu Hakim Süleyman Sezer Işıkdoğan'ın elinden mazbatasını aldı. Başkan Mesut Bayram ardından belediye meclis üyeleri ve partililerle, Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'na Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Çelenk sunma töreninin ardından Ayvacık Belediyesi'ne geçen Başkan Mesut Bayram tebrikleri kabul ederek, "Bugün mazbatamızı alarak görevimize başladık. Buradan bir kez daha bu göreve bizi layık gören Ayvacık halkına teşekkür ediyorum. Bundan sonra belediyemizi hep birlikte yöneteceğiz. Ayvacık halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik örneği göstereceğimizin sözünü veriyorum. Hepiniz sağ olun, var olun" dedi.

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