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Ayvacık’ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 2 gün önce dersten kaçıp denize giren ve dalgalara kapılarak boğulan lise öğrencileri Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17) düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Ayvacık’ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildi

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, 2 gün önce dersten kaçıp denize giren ve dalgalara kapılarak boğulan lise öğrencileri Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17) düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.
Olay, 24 Mayıs Cuma günü Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş, dersten kaçıp Ak Liman Mevkii'ne gitti. Burada denize giren öğrencilerden Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17), kısa süre sonra dalgalara kapılarak, gözlerden kayboldu. Kurtulan 2 liseli durumu sahildekilere bildirdi. Sahildekiler tarafından sudan yarı baygın çıkarılan Sıtkı Esen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Soysal'ın bulunması için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Sahil Güvenlik ile jandarma havadan ve karadan arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda İbrahim Soysal'ın da cansız bedenine ulaşıldı.
Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan lisesi gençlerin cenazelerinden Sıtkı Esen Babadere köyü, İbrahim Sosyal ise Naldöken köyünde bugün öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Babadere ve Naldöken köy mezarlıklarında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Ayvacık’ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildiAyvacık’ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildiAyvacık’ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildiAyvacık’ta denizde boğulan lise öğrencileri toprağa verildi

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