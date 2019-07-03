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Ayvacık'ta denizde boğulan polis, Erzurum'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz (28), memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

ERZURUM, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz (28), memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sefa Cangöz, izin gününde, tatil için Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesine gitti. Otelin önündeki sahilde denize giren Cangöz, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, Cangöz'ü denizden baygın çıkarıp, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla sahile gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Cangöz'ü ambulansla Edremit Özel Körfez Hastanesi'ne kaldırdı. Bekar olan Cangöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emine- Yaşar Cangöz çiftinin 6 çocuğundan Sefa Cangöz'ün cenazesi, baba ocağı Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Karakele Mahallesi'ne getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Cangöz ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Polis memuru Sefa Cangöz, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

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