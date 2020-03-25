Ayvacık'ta dört ölüm: "Çocuklar ölmüş, siz gidemiyorsunuz" dediler

Bu sabah da bir göçmen çocuğun ölümüyle sayı 4’e çıktı.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin uğrak duraklarından biri. Çoğunluğunu Afganların oluşturduğu göçmenler, kaçakçılar aracılığıyla ayarladıkları botlarla Midilli Adası'na doğru sabahın erken saatlerinde açılıyor. Ancak Midilli Adası'na sağ salim varmak her zaman mümkün değil.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin perşembe gecesi Avrupa'ya geçmek isteyenleri engellemeyeceğini açıklamasından bu yana dört göçmen Yunanistan tarafına geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.

DW Türkçe'ye konuşan Çanakkale Barosu'ndan avukat Burcu Özaydın Kahveci, pazar sabaha karşı yaklaşık 35 kişinin bulunduğu bir bottan dumanlar yükseldiğini, Sahil Güvenlik'in müdahalesiyle botun kıyıya çıkarıldığını ancak botta bulunan iki çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Özaydın Kahveci, "Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndan bir görevli ölüm olaylarını doğruladı ve botta iki çocuk ve bir kadın olmak üzere üç kişinin öldüğü bilgisini verdi" dedi.