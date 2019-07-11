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Ayvacık'ta fırtına çatıları uçurdu, ağaçları ve direkleri devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle, 8 köyde 20'den fazla evin çatısı uçtu elektrik direkleri ve ağaçlar devirdi.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle, 8 köyde 20'den fazla evin çatısı uçtu elektrik direkleri ve ağaçlar devirdi. İlçede dün etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Gülpınar, Babakale, Bademli, Koyunevi, Balabanlı, Korubaşı, Bektaş ve Behramkale köylerinde şiddetli rüzgar nedeniyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazı ev ve ahırların duvarları yıkıldı. Bölgede elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle dün geceden beri bazı köylerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Ayvacık'ın Bektaş köyünde ise üzerine kiremit düşen bir otomobilde, maddi hasar meydana geldi. Koyunevi köyünde uçan aliminyum çatının bir parçasının isabet ettiği kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

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