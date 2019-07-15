Ayvacık'ta, ilkokul arkadaşları 58 yıl sonra buluştu

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki Çankaya İlkokulu’nun 1961 yılı mezunları, bir araya geldi. Uzun zaman aradan sonra 5 yıl önce ilk kez buluşan ve geleneksel hale getirilen buluşmaların bu yıl 5’incisi düzenlendi.

Ayvacık Çankaya İlkokulu’ndan 1961 yılında mezun olan Remzi Kolonkaya (69), ilkokul arkadaşlarını bulmak için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden birbirini bulan ilkokul arkadaşları, 5 yıl önce ilk kez ilçede buluştu. Sonrasında ise bunu geleneksel hale getiren ilkokul arkadaşları her yıl buluşup, ilçede çocukluklarında oynadıkları sokaklarda, caddelerde, park alanlarında ve panayır yerinde bir araya gelip hasret gideriyor.

Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi şehirlerden gelen mezunlar bu yılki 1960-1961 yılı Çankaya İlkokulu mezunları buluşmasına katıldı. 58 yıl sonra yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Remzi Kolonkaya, “Yeniden buluşmak heyecan verici. Aramızda vefat edip aramıza katılamayan arkadaşlarımız da var. 10 kadar ilkokul mezunu arkadaş bugün Ayvacık’ta buluştuk” dedi.