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Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 20:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, 4 yaşlarında  olduğu tahmin edilen kıyıya vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu.

Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen kıyıya vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Kayalar köyü sahilinde meydana geldi. Sahilde çocuk cesedi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sahilde 4 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek çocuk cesediyle karşılaştı. İncelemenin ardından çocuğun cesedi Ayvacık Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, çocuğun cesedinin 3 Mayıs tarihinde Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu boğulan ve kayıp olan göçmenlerden biri olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

FOTOĞRAFLI

Ayvacık'ta kıyıya vurmuş çocuk cesedi bulundu

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