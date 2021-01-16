HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvacık’ta metruk bina yangını

Ayvacık’ta metruk bina yangını

16.01.2021 21:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Ümmühan Mahallesi Yukarı Gölcük Sokak’taki bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Ümmühan Mahallesi Yukarı Gölcük Sokak’taki bir metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülen yangında metruk bina kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosuSağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul beyaza büründü

İstanbul beyaza büründü

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı

Mesut Özil, Arsenal ile fesih için anlaştı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Bursa'da plastik fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da plastik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da kar sonrası oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

İstanbul'da kar sonrası oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı

Erdoğan paylaştı: Bir kar hatırası

Malatya'da dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

Kocaeli'de suçüstü yakalanan kaçak midye avcısı 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek kendisini savundu

Suçüstü yakalandı! 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek kendisini savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.