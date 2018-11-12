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Ayvacık'ta sohbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:01 | Son Güncelleme

SAMSUN'un doğal güzelliğiyle 'saklı cennet' olarak adlandırılan ilçesi Ayvacık'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.  Samsun'un özellikle son yılarda doğal güzelliğiyle Arap turistlerin ilgisini çeken ve 'saklı cennet' olarak adlandırılan Ayvacık ilçesinde sonbahar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı.

Ayvacık'ta sohbahar güzelliği

Yaprak KOÇER,Hüseyin KALAY/AYVACIK(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un doğal güzelliğiyle 'saklı cennet' olarak adlandırılan ilçesi Ayvacık'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.
Samsun'un özellikle son yılarda doğal güzelliğiyle Arap turistlerin ilgisini çeken ve 'saklı cennet' olarak adlandırılan Ayvacık ilçesinde sonbahar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı. İlçeyi çevreleyen ormanlar ve fındık bahçeleri yer yer turuncu, kızıl ve kahverengi renklere büründü. Suat Uğurlu Baraj Gölü etrafında konumlanan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Birçok fotoğraf sanatçısının sonbahar mevsiminde ilçenin doğal güzelliklerinin fotoğrafını çekmek için buraya geldiği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Ayvacık'ta sohbahar güzelliğiAyvacık'ta sohbahar güzelliğiAyvacık'ta sohbahar güzelliğiAyvacık'ta sohbahar güzelliği

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