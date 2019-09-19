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Ayvacık’ta yöresel yemek yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Ayvacık’ta yöresel yemek yarışması

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yöresel yemek yarışması düzenlendi. 38 yöresel yemeğin görücüye çıktığı etkinlikte yöresel el dolması ile birinciliği Esra Kozak kazandı.
İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ayvacık Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen yarışmada yöresel tadlar sergilendi. Yarışmaya ilçeden ve köylerinden 38 kişi katıldı. Ayvacık Belediye Başkanı CHP’li Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren’in de jüri üyeliği yaptığı yemek yarışmasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden öğretim görevlileri ve bir usta aşçı en güzel yemeği belirlemeye çalıştı. 38 yöresel yemek arasından yöresel el dolması ile Esra Kozak birinciliği kazanırken, keşkek ile ikinciliği Ayşe Dömeke ve çeşnili güveç ile üçüncülüğü de Fatma Özkol kazandı. Ayvacık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü sebebiyle 3 günlük bir festival düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mesut Bayram, “Bu yıl bu kurtuluş şenliğimizi 3 güne yaydık. Zeytin ve zeytinyağımızı bu festivalde sergiledik. Bugün yöresel yemek yarışması düzenledik. Amacımız burada yarışmaktan ziyade yöresel ürünlerimizin, tatlarımızın adını duyurmak, bunları tanıtmak. Bu amaçla bu etkinliği düzenledik. Güzel de oldu. Yine yöresel yemeklerimizin yanı sıra yöresel kıyafetlerimiz ve eşyalarımız da burada sergileniyor. Karakovan balı, süt reçeli gibi köylerdeki üreticilerimizin yaptığı ürünler burada sergileniyor. Burada kurulan stantlara özellikle köylerden gelen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Bu stantlar 3 gün burada kalacak. Herkesi bekliyoruz. Eski adetlerimizi burada vatandaşlara anlatıyoruz. Gelin kızdan damada giderken götürülen kalbur bastı tarzı tatlılar burada sergileniyor. Yeni neslin de bu adetleri duymasını ve devam ettirmesini de istiyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerimizi tüm Türkiye’ye duyurmak için gelecek yıllarda etkinliğimizi büyüterek, genişleteceğiz” dedi.
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Ayvacık’ta yöresel yemek yarışmasıAyvacık’ta yöresel yemek yarışmasıAyvacık’ta yöresel yemek yarışmasıAyvacık’ta yöresel yemek yarışması

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