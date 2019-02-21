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Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 20:11 | Son Güncelleme

AYVACIK DEPREMİNDE BOŞ VE HASARLI KONUT İLE YAPI SAYISI 192'YE ÇIKTI Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale Valiliği bölgede yapılan saha taramasının ardından 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere, 35 yıkık, 60 ağır hasarlı, 86 az hasarlı, 11 hasarsız olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edildiğini açıkladı.

Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)

AYVACIK DEPREMİNDE BOŞ VE HASARLI KONUT İLE YAPI SAYISI 192'YE ÇIKTI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün gece meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale Valiliği bölgede yapılan saha taramasının ardından 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere, 35 yıkık, 60 ağır hasarlı, 86 az hasarlı, 11 hasarsız olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edildiğini açıkladı.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan son deprem açıklamasında, "İlimiz Ayvacık ilçesinde 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi (Tartışık köyüne 3,5 km uzaklıkta) olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana gelmiştir. Depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 62 adet artçı deprem meydana gelmiş olup; deprem aktivitesi takip edilmektedir. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılay’ı, UMKE ve Muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmış olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psiko Sosyal Destek Ekipleri, İl Özel İdaresi Ekipleri ve diğer kurum ve kuruluşların ekipleri olay mahallinde çalışmaya başlamışlardır. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 8 ekip ön hasar tespit çalışmalarına olay mahallinde başlamış olup; Ön hasar tespit çalışmaları sonucunda: 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı tespit edilmiştir. Ekipler halen bölgede çalışmalarına devam etmekte olup, yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip edilmektedir" denildi.
BOŞ VE HASARLI 192 KONUT VE YAPI TESPIT EDİLDİ
Öte yandan, 2 cami, 2 cami minaresi olmak üzere 35 yıkık, 60 ağır hasarlı, 86 az hasarlı, 11 hasarsız olmak üzere boş ve hasarlı toplam 192 konut ve yapı içinde Çanakkale Merkez, Biga, Bayramiç Dağahmetçe ve Alakeçili köyü ile Küçükkuyu'dan da konut ve yapı yer aldı.

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Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil (3)

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