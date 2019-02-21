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Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 03:18 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen depremde hasar gören eski ve boş binalara iş makinalarıyla müdahale ediliyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen depremde hasar gören eski ve boş binalara iş makinalarıyla müdahale ediliyor. Depremden korkan vatandaşlar, ateş yakıp geceyi sokakta geçiriyor. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2’ye düştü 3’e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.
Ayvacık ilçesinde saat 21:23’te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplandı. Depremle ilgili gerekli çalışmalara başlandı. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı.
Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alındı.
Ayrıca, Ayvacık’ta 10’a yakın vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alındı.
Merkez ve diğer ilçelerde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmadığı öğrenildi.
Öte yandan depremden korkan köylerdeki vatandaşlar ateş yakarak, geceyi sokakta geçiriyor. Ekipler iş makinalarıyla eski ve kullanılmayan hasar oluşan evlerde müdahale ediyor.
‘Çok dikkatli olmak lazım’
Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, “Biz öncelikle Ayvacık Merkezdeki durumu kontrol ettik. Millet panik halindeydi. Şu da neden? Önce yüksek dozda geldi. Vurdu. Yıkılıyoruz dedik ama sonra yumuşayarak devam etti. Öylelikle büyük bir yıkım olmadı. Ayvacık’ta hiç yıkım olmadı. Köylerle irtibatı sağladık. Herhangi yaralanma, bir can kaybı yok. Halkımızın bu gece dikkat etmesi lazım. Doz azalarak gidiyor. 2’ye düştü 3’e düştü falan ama bir daha olursa o çatlak binalar gidebilir. Çok dikkatli olmak lazım” dedi.
Öte yandan 5 büyüklüğündeki depremin ardından 20’den fazla artçı yaşandı. Artçılardan en büyüğü ise saat 22.42’de yaşanan 3.6 büyüklüğündeki deprem oldu. Yerin 7.10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre bölgelerden de hissedildi.

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor

Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor
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