Ayvacık’taki depremin bilançosu gün ağarmasıyla gözler önüne serildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin bilançosu günün ağarmasıyla gözler önüne serildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin ardından bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında 46 adet artçı deprem meydana geldi. Deprem aktivitesi takip ediliyor. İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Kızılayı, UMKE ve muhtarlıklarca bölgede yapılan çalışmalara göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı. Ayvacık’ta 15, merkezde ve diğer ilçelerde 6 vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Depremin ardından Ayvacık ve köylerinden elde edilen saha tarama bilgilerine göre, Adatepe köyünde 2 konutun, Ahmetçe köyünde 1 cami, 1 okul, 8 boş bina ve 12 konutun, Akçin köyünde 1 ahır ve 3 konutun, Baharlar köyünde 2 konutun; Çaltı köyünde 3 konutun, Dibekli köyünde 1 boş bina ve 8 konutun, Güzelköy köyünde 7 konutun, Kayalar köyünde 7 boş bina ve 6 konutun, Kısacık köyünde 6 konutun, Sazlı köyünde 4 ahır, 1 cami, 9 boş bina ve 5 konutun, Misvak köyünde 1 konutun ve Süleymanköy köyünde 2 konutun duvarlarında çatlaklıklar, eski ve boş binalarda duvar yıkılmaları ve hasarlar olduğu öğrenildi.

Ayvacık Kaymakamlığınca tertip edilen ekipler çalışmalarına devam ediyor. Günün ağarmasıyla birlikte depremin verdiği hasarın bilançosu da gözler önüne serildi.

Günün aydınlanmasıyla bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanlarından oluşan 8 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başlanıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Psikososyal Destek Ekipleri olay bölgesinde olacak. İl Özel İdaresi ekipleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri de mahallinde çalışma yapacak. Yapılan çalışmalar ve ilgili diğer hususlar İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) tarafından koordine ve takip ediliyor.

