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Ayvacık'taki yangında ev kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 18:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı.

Ayvacık'taki yangında ev kullanılamaz hale geldi

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'ndeki Ahlat Çeşme Sokak'ta, alt katı plastik doğrama atölyesi olarak kullanılan evde, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri 3 araçla alevlere müdahale etti. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Evin altındaki atölyede bulunan kamyonet sahibi tarafından dışarı çıkarılarak, güvenli yere alındı. Harun Avseren'e ait evde kiracı olarak inşaat işçilerinin kaldığı öğrenildi. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ayvacık'taki yangında ev kullanılamaz hale geldiAyvacık'taki yangında ev kullanılamaz hale geldi

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