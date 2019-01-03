HABER

Ayvacık'taki yangında ev kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, alt katı iş yeri olarak kullanılan evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık'ın Hamdibey Mahallesi'ndeki Ahlat Çeşme Sokak'ta, alt katı plastik doğrama atölyesi olarak kullanılan evde, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri 3 araçla alevlere müdahale etti. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Evin altındaki atölyede bulunan kamyonet sahibi tarafından dışarı çıkarılarak, güvenli yere alındı. Harun Avseren'e ait evde kiracı olarak inşaat işçilerinin kaldığı öğrenildi. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar, apartmanın üzerine düştüGümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar, apartmanın üzerine düştü
Kayınpederini öldürdüKayınpederini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

Ücretli poşet uygulamasına çok konuşulacak yorum

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Albayrak'tan döviz kuru açıklaması

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

Sivas'ın gölleri buzla kaplandı!

Sivas buzdan göller şehri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.