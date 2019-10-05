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Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 08:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; kuvvetli yağış hayatı felç etti.İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta, 45 dakika süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Âşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.Ayvalık’ın en kalabalık mahalleleri olan Aliçetinkaya ile 150 Evler Mahallelerinde bodrum katlarındaki evleri su bastı.Eski Garaj’da birçok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.İlçenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Paragon AVM’de birçok işyerinin şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarıyla karşılaştığı belirtildi.Saatte 50 kilometre hızla esen rüzgârla birlikte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.Ayvalık’ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi’nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti.Meteorolojiye göre Ayvalık’ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.Öte yandan Ayvalık Belediyesi Başkanlık binasından Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.Bu merkezden yönetilen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek çalışmalarını yürüttü.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; kuvvetli yağış hayatı felç etti.
İlçe merkezinde bir cadde ve sokağın sular altında kaldığı Ayvalık’ta, 45 dakika süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Âşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yayalara geçit vermezken, Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü’nde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.
Ayvalık’ın en kalabalık mahalleleri olan Aliçetinkaya ile 150 Evler Mahallelerinde bodrum katlarındaki evleri su bastı.
Eski Garaj’da birçok işyerini su basarken, ilçenin Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerinde de bir evin bodrum katları yağmur suları ile doldu.
İlçenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Paragon AVM’de birçok işyerinin şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarıyla karşılaştığı belirtildi.
Saatte 50 kilometre hızla esen rüzgârla birlikte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.
Ayvalık’ta şiddetli yağıştan Sanayii Sitesi’nde de birçok işyerinin olumsuz etkilendiği bildirilirken, ilçede BASKİ ekiplerinin yanı sıra Ayvalık Belediyesi, İtfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri teyakkuza geçti.
Meteorolojiye göre Ayvalık’ta sağanak yağışların bir süre daha etkili olacağı kaydedilirken, ilçede bazı kırsal mahalellerin yanı sıra Çanakkkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki ekili alanların sular altında kaldığı belirtildi.
Öte yandan Ayvalık Belediyesi Başkanlık binasından Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.
Bu merkezden yönetilen ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek çalışmalarını yürüttü.

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu

Ayvalık 45 dakika etkili olan sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu
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