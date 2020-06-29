Ayvalık Açıklarında 35 Göçmen Kurtarıldı

Aynı açıklamada, göçmenlerin, “Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botları kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk karasularına geri itildikleri” şeklinde ifade verdikleri kaydedildi.

Açıklamaya göre denizde göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine sabaha karşı 2.45’te kurtarma operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik uçağı kullanıldı.

Ayvalık yakınındaki Çıplak Adası açıklarında yarı batık durumdaki bir göçmen botundan 35 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kayıp dört göçmen için arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Ankara, İdlib’de Suriye lideri Beşar Esat’a bağlı hükmet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda Türk askerlerinin ölmesinin ardından 2016’da Brüksel ile yapılan anlaşma doğrultusunda söz verdiği gibi Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenleri tutmaktan vazgeçtiğini bildirmiş ve sınırlarını açmıştı. Ankara bu anlaşma kapsamında Suriyeli göçmenleri topraklarında tutması karşılığında Avrupa Birliği’nden bu göçmenler için yardım alacaktı.

Ankara’nın sınırları açmasının ardından bu yılın başında da binlerce kişi kara ve denizden Yunanistan’a geçmişti.

Türkiye 3 milyon 600 bin Suriyeli göçmen ile dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Ankara, sınırları açmasının nedenini Suriye’deki saldırıların yeni bir göç dalgasını tetikleyebilecek olması olarak belirtmişti.

