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Ayvalık Açıklarında 35 Göçmen Kurtarıldı

29.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kayıp dört göçmen için arama faaliyetlerinin de sürdüğü belirtildi

Ayvalık Açıklarında 35 Göçmen Kurtarıldı

Ayvalık yakınındaki Çıplak Adası açıklarında yarı batık durumdaki bir göçmen botundan 35 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kayıp dört göçmen için arama faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamaya göre denizde göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine sabaha karşı 2.45’te kurtarma operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet ve Güvenlik Timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik uçağı kullanıldı.

Aynı açıklamada, göçmenlerin, “Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botları kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk karasularına geri itildikleri” şeklinde ifade verdikleri kaydedildi.

Yunanistan, Ortadoğu’daki çatışmalardan kaçanların Avrupa Birliği ülkelerine giriş yaptığı ana duraklardan. Göçmenler Ege Denizi’ndeki Yunanistan’a ait adalara ulaşarak Avrupa ülkelerine geçmeye çalışıyor. 2015-2016 yılları arasında 1 milyondan fazla göçmen Yunanistan kıyılarına ulaştı.

Ankara, İdlib’de Suriye lideri Beşar Esat’a bağlı hükmet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda Türk askerlerinin ölmesinin ardından 2016’da Brüksel ile yapılan anlaşma doğrultusunda söz verdiği gibi Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenleri tutmaktan vazgeçtiğini bildirmiş ve sınırlarını açmıştı. Ankara bu anlaşma kapsamında Suriyeli göçmenleri topraklarında tutması karşılığında Avrupa Birliği’nden bu göçmenler için yardım alacaktı.

Ankara’nın sınırları açmasının ardından bu yılın başında da binlerce kişi kara ve denizden Yunanistan’a geçmişti.

Türkiye 3 milyon 600 bin Suriyeli göçmen ile dünyanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Ankara, sınırları açmasının nedenini Suriye’deki saldırıların yeni bir göç dalgasını tetikleyebilecek olması olarak belirtmişti.

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