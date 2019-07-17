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Ayvalık açıklarında 40 göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na lastik şişme bot ile geçmeye çalışan 40 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Tuzla mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ayvalık açıklarında 40 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na lastik şişme bot ile geçmeye çalışan 40 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Tuzla mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan botun içerisinde Afganistan uyruklu 16 erkek, 11 kadın, 13 çocuk olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı. Şişme bottan Sahil Güvenlik Botuna alınan kaçmaya çalışan göçmenler daha sonra işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanı’na getirildi.
Yapılan sağlık kontrolleri sonrası göçmenler yetkililere teslim edildi.

Ayvalık açıklarında 40 göçmen yakalandı

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