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Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.07.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 49 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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