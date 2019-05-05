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Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 02:08 | Son Güncelleme

Batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 9'unun ölmesi ve kaptan ile iki çocuğun kaybolmasına yönelik soruşturma kapsamında kaçışı organize ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümü ve 3 kişinin de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize edenleri yakalamak için yürüttükleri soruşturma çerçevesinde organizatör olduğu değerlendirilen E.A, T.Y. ve Y.M'yi teknik takibe aldı.

Şüpheliler, ilçenin çeşitli noktalarında yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Bu arada, kayıp 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 3 Mayıs öğleden sonra, Çıplak Ada'nın batısında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edilmişti. Ekiplerce havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarılmış, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cesetlerine ulaşılmıştı. Kurtarılanlardan, teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kaybolduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmıştı. Olayı organize edenlerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında da T.A. ve S.G. gözaltına alınmıştı.

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Ayvalık Balıkesir

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