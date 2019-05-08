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Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 20:43 | Son Güncelleme

3 Mayıs'ta batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 9'unun ölmesine, kaptan ile iki çocuğun kaybolmasına yönelik soruşturma kapsamında kaçışı organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümü ve 3 kişinin de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize edenleri yakalamak için yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.A, T.Y, Y.M, T.A. ve S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada, kayıp 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığına 3 Mayıs öğleden sonra, Çıplak Ada'nın batısında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edilmişti. Ekiplerce havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarılmış, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cesetlerine ulaşılmıştı. Kurtarılanlardan, teknede 17 kişinin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine kaybolduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmıştı. Olayı organize edenlerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık Balıkesir düzensiz göçmen

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