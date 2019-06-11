HABER

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Geçen ay 9 kişinin öldüğü olayla ilgili soruşturma kapsamında, kaçışı organize ettiği iddiasıyla bir şüpheli daha tutuklandı - Tutuklanan şüpheli sayısı 6'ya çıktı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 3 Mayıs'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişini organize edenleri yakalamak için yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığına 3 Mayıs günü, Çıplak Ada'nın batısında düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edilmişti.

Ekiplerce havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu biri kadın, biri çocuk 5 kişi kurtarılmış, 4'ü kadın, 5'i çocuk 9 kişinin ise cesetlerine ulaşılmıştı.

Kaçışı organize edenlerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan E.A, T.Y, Y.M, T.A. ve S.G. ise tutuklanmıştı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
İmamoğlu: Beni Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etmiştirİmamoğlu: Beni Türkiye demokrasi süreci adına mutlu etmiştir
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday olduMeteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı Yürütme Konseyine aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 tutuklama 9 kişinin öldüğü göçmen kaçakçılığı Balıkesir

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterlerle kurtardılar

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterler devreye girdi

Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.