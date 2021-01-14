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Ayvalık AHEM’den sanatsal faaliyetler farkındalığı

14.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi (AHEM) Müdürlüğü eğitim konusundaki farkını yine ortaya koydu.Ayvalık’ta yetişkin eğitimi denilince yaptığı çalışmalarla ilk akla gelen kurumlardan olan Halk Eğitimi Merkezinde, kurum binasına yapılan ufak dokunuşları görenler kendilerini adeta ilçenin olağanüstü ambiyansını içinde hissediyor.Okul Aile Birliğinin finanse ettiği proje çalışması kapsamında Emekli Öğretmen ve Ressam Nil Gürler tarafından El Sanatları Atölyesinin dış duvarına Ayvalık manzaraları çizildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi (AHEM) Müdürlüğü eğitim konusundaki farkını yine ortaya koydu.
Ayvalık’ta yetişkin eğitimi denilince yaptığı çalışmalarla ilk akla gelen kurumlardan olan Halk Eğitimi Merkezinde, kurum binasına yapılan ufak dokunuşları görenler kendilerini adeta ilçenin olağanüstü ambiyansını içinde hissediyor.
Okul Aile Birliğinin finanse ettiği proje çalışması kapsamında Emekli Öğretmen ve Ressam Nil Gürler tarafından El Sanatları Atölyesinin dış duvarına Ayvalık manzaraları çizildi. Yapılan çalışmayla Ayvalık’ın doğal estetik dokusunu kursiyerlere ve vatandaşlara ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Kurum Müdürü Serkan İnce, "Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmeye başlanan BİGEP (Balıkesir’de Eğitimi Geliştirme ve İzleme) kapsamında proje ekibimizle yetişkin eğitiminde projeler geliştiriyoruz. Ele aldığımız her projede merkeze kursiyerlerimizi koyuyoruz. Bu proje fikri aynı zamanda eğitmenimiz olan Ressam Nil Gürler tarafından bizlere sunulduğunda heyecanla destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik. Neticede kuruma gelen her vatandaşımızı böyle güzel bir manzara karşılıyor artık. Hiçbir maddi karşılıK beklemeden böyle bir çalışmayı bizlere kazandırdığı için Nil öğretmenimize ve desteklerinden dolayı Okul Aile Birliğimize teşekkür ediyorum." dedi.

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