Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e CHP’den 300 milyon liralık dev enkaz

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak, CHP’den belediyeyi devralan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi’nin içinde bulunduğu yaklaşık 300 milyon liralık borç tablosunu ilçe merkezine astığı dev pankartla halkın bilgisine sundu.

15 yıl önce Demokrat Partili Ahmet Tüfekçi’den sonra iki dönem CHP’li Hasan Bülent Türközen, bir dönem de yine CHP’li Rahmi Gençer tarafından yönetilen Ayvalık Belediyesi’nde; bu süreç içerisinde henüz faizlerinin hesaplanmadığı öğrenilen tabloya göre, toplam 285 milyon 242 bin 735 lira 15 kuruş borcun kaldığı bildiriliyor.

Açıklanan tabloda; belediyenin en büyük borç kaleminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait 135 milyon 30 bin 156 lira 69 kuruş olduğu görüldü.

Buna göre Ayvalık Belediyesi’nin; İller Bankası’na 36 milyon 40 bin 987 lira 69 kuruş, Memur Personel alacaklarının 1 milyon 396 bin 923 lira 69 kuruş, İşçi Personel alacakları 5 milyon 101 bin 256 lira 4 kuruş, firma ve şahıs alacakları 44 milyon 881 bin 135 lira 66 kuruş, Alınan depozito ve teminatlara ait borç kaydı 7 milyon 210 bin 841 lira 87 kuruş, Emanetler Hesabı 5 milyon 624 bin 305 lira 18 kuruş, Vergi ve Fonlar borç kaydı 32 milyon 502 bin 750 lira 65 kuruş, Özel Bankalara olan borç kaydı 9 milyon 727 bin 688 lira 35 kuruş, Belediye Birlikleri ile diğer kurumlara 1 milyon 146 bin 940 lira 34 kuruş, Genel Aydınlatma 963 bin 268 lira 23 kuruş, Taşınmaz Kültür Varlıkları Koruma Katkı payı 2 milyon 626 bin 662 lira 55 kuruş ve Kalkınma Ajanslarına olan borcun ise 2 milyon 989 bin 818 lira 80 kuruş olmak üzere 285 milyon 242 bin 735 lira 15 kuruş borcu olduğu gözleniyor.

Söz konusu devasal borç ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan Ayvalık’ın yeni Belediye Başkanı Mesut Ergin’in, ortalama 80 milyon olan belediye bütçesi ile bu borcu nasıl ödeyebileceği ise ilçede vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

Birçok vatandaşın ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na asılan dev pankartta yazılı rakamlara baktıktan sonra bir önceki belediye yönetimine büyük tepki gösterdiği dikkatlerden kaçmazken, belediyeye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise; henüz faizlerinin hesaplanmadığı söz konusu borcun gerçekte 350 milyon liraya yakın olduğu ve 2018 yılında sadece 30 milyon liralık bir kaybın söz konusu olduğu da gelen bilgiler arasında

Vatandaş tepkili

Dev pankartı inceleyen vatandaşlardan ve 20 yıl öncesinde DP’li Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi’nin döneminde Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Ümit Ok, “Biz, 2004 yılında CHP’ye karşı seçimi kaybettiğimizde belediyenin kasasında o zamanki para birimiyle 1 trilyon 250 milyon lira nakit para bırakmıştık. Buna karşın da neredeyse hiç borcumuz yoktu. Ama şimdi bu tabloya bakıldığında gelen ekibin Allah yardımcısı olsun. Tabi halk olarak bu borç hepimizin borcu.” dedi.

Ayvalık’ın sevilen kaynakçı ustalarından Yakup İçten ise, “Belediyenin son mali durumu berbat. Bu tabloya bakınca rakamları da karıştırmış durumdayım. Bu borç Ayvalık Belediyesi oldukça fazla bir borç. Ödenmesine ödenecektir mutlaka ama nasıl ve ne kadar zaman sonra ödeneceği ise bana göre meçhuldür” diye konuştu.

Rahmi Gençer, “Söz konusu borç, yaklaşık 20 yıllık bir döneme aittir”

Öte yandan, dev pankartla ilan edilen borçlarla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık’ın bir önceki Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 285 milyon 242 bin 735 lira 15 kuruşluk borcun tamamının kendi dönemine ait olmadığını söyledi.

Dev pankartta yazılan SGK, İller Bankası ve Vergi Dairesi borcunun 200 milyonu geçen bir rakam olduğuna işaret eden Rahmi Gençer, “Bu borcun yüzde 80’ini oluşturuyor. Bu yüzde 80’lik borç da 5 yıl önce Bütünşehir Yasası kapsamında Ayvalık Belediyesi’ne devredilen Küçükköy ile Altınova Belediyelerinin 20 yıl öncesinden bu yana süre gelen borçlarını da kapsamaktadır. Tabi bu borç ödenemedikçe üzerine faizler binmiş ve sürekli artmıştır. Benim 5 yıllık dönemimde ise bu borç artmamış, tam tersi azalmıştır. Mesela incelenecek olursa, bizim dönemimizdeki SGK borcu çok az miktardadır.” dedi.

2014 yılında görevi devraldıklarında Ayvalık Belediyesi’nin işçilerine 18 milyon lira borcu bulunduğunu kaydeden Gençer, “Bugün Cumhuriyet Meydanı’na asılan pankartta görünen işçi ve memura olan yaklaşık 6 buçuk milyon bir borç var. Bizim dönemimizde personele olan borç yüzde 70 civarında azaltılmış durumdadır. Bunların dışında Ayvalık Belediyesi’nin piyasaya olan borcu 53 milyon civarında görünüyor. Oysa biz göreve geldiğimiz de bu borç 60 milyon civarındaydı. Bu tabloya sadece belediyenin borcunuz yazmışlar. Oysa Ayvalık Belediyesi’nin piyasadan 70 milyonun üzerinde de alacağı var. Bu alacaklar da uzun yıllardan bu yana süregelen üç belediyeye ait emlak vergileri, işgaliyeler, kira bedelleri gibi alacaklardır. Bunu dışında o tabloda görünen İller Bankası borcu da yaklaşık 6 yıla yayılmış, taksitli borçlardır. Zaten o borç da İller Bankası payımızdan kesilmektedir. Bizim burada piyasa borcunun yanı sıra özel bankalara olan 9 milyon civarında bir borcumuz var. İkisinin toplamı yaklaşık 53 milyon liradır. Bizim dönemimize ait reel borcumuz budur. Biz, belediyemiz bünyesindeki 400 taşeron işçilerimizin bir yıl öncesine kadar tüm sigorta primlerini ödemiştik. Benim 5 yılda ödeyemediğim sadece 170 kadrolu personel ile 98 memurun sigorta primlerini ödeyemedim. Bunun da toplamı son derece küçük miktardır. Biz bunların SSK ile mahsuplaşarak bizim dönemimize ait borcun çok büyük kısmını da ödemiştik. Bunların dışında bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 5 yıl içerisinde tahsil edemediğimiz 40 milyon liralık katı atık bedeli alacağımız var. Bu para gelseydi zaten personelimize borcumuzu tamamını ödeyecektik. Kısacası bizim dönemimizde Ayvalık Belediyesi’nin borcu artmamıştır. Söz konusu borç geçmiş dönemlerden süregelen borçların faizleriyle birlikte olan birikimidir” diye konuştu.