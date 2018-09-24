Ayvalık Belediyesi'nden kese kağıdı kullanımına teşvik

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık İlçe Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yer alan işletmelerde naylon poşet kullanımını azaltmak için kese kağıdı kullanımını teşvik amaçlı çalışma başlattı.

Naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yasaklanacak olması nedeniyle, mecburi hale gelecek olan kese kağıdı kullanımını teşvik etmek için Ayvalık Belediyesi çalışmalara başladı. Belediye bünyesindeki işletmeler kese kağıdı kullanımına geçti. Belediye tarafından bastırılan 50 bin adet kese kağıdı, belediye Akaryakıt İstasyonunun manket alışverişlerinde kullanılmaya başlandı. Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını isteyen ilçe Belediyesi, UNESCO sürecini kese kağıtlarına yansıttı. Kese kağıtlarının bir yüzünde Ayvalık Belediyesi logosu diğer yüzünde ise ‘Endüstriyel peyzaj’ olarak geçici listeye giren Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası hedefini hatırlatan UNESCO logosu yer aldı.

'AYVALIK HALKININ HASSASİYETİNE GÜVENİYORUZ'

Naylon poşetlerin insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilerinin çok uzun yıllar sürdüğünü, bu şekilde kullanıma devam edildiği takdirde etkilerinin silinmesinin de çok zor olduğuna dikkat çeken Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, “Naylon poşetlerin doğal yollardan yok olması uzun zaman alıyor. Biz Ayvalık’ta başlattığımız uygulama ile bu kirliliğin az da olsa önüne geçmek istiyoruz. Eskiden olduğu gibi, kese kağıdı kullanımını teşvik etmek istiyoruz. Ayvalık halkının hassasiyetine güvenerek böyle bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın da bu önemli konuya gerekli özenle yaklaşacakları umuduyla hazırlattığımız kese kağıtlarını işletmelerimizde kullanmaya başladık" dedi.