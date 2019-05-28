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Ayvalık Devlet Hastanesi’nde 6 idari personel gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Ayvalık Devlet Hastanesi’nin 6 idari personeli kalorifer yakıt alım işlemleri ile ilgili olarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, Devlet Hastanesi’nin 2018 yılında kalorifer yakıt alımı işlemleri ile ilgili olarak hastanede çalışan 6 idari personele yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Ayvalık Devlet Hastanesi’nin 6 idari personeli kalorifer yakıt alım işlemleri ile ilgili olarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği, Devlet Hastanesi’nin 2018 yılında kalorifer yakıt alımı işlemleri ile ilgili olarak hastanede çalışan 6 idari personele yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda H.İ.Y., A.A., C.E., A.Ö., Y.K. ve F.S. adlı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.

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