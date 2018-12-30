HABER

Ayvalık Hudut Kapısı’nda yılbaşı öncesi beklenen yoğunluk yaşanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:23 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda her yıl yılbaşı öncesi oluşan yoğunluk bu sene yaşanmadı.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda her yıl yılbaşı öncesi oluşan yoğunluk bu sene yaşanmadı. Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı’nda geçen yıllarda yılbaşı öncesi yaşanan yoğunluk bu sene görülmedi. Yeni yıl için Ayvalık'tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na yolcu taşıyan 4 gemiden yalnızca 2’si sefer gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesinde Deniz Hudut Kapısı’nda yoğunluğun oluşmamasını son dönemde Dolar ve Euro'daki yükselişe bağlayan tur sahibi Ahmet Jale, "Ayvalık’ta Midilli’ye sefer yapan 4 firma olmasına rağmen sadece iki firma sefere çıktı. Toplamda 150 yolcu ile Midilli’ye geçiyoruz. Türkler geliyor diye hazırlık yapan ada esnafı da şok olacak" dedi.

PARTNER"Onur’un zekâsına âşık oldum""Onur’un zekâsına âşık oldum"
Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları
Öldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmışÖldürüp tuvaletin yanına gömdüğü ağabeyinin cesediyle iki gün aynı odada kalmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Soylu: Telsiz konuşmalarını bile kestiler

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Bu sokakta korku içinde yaşıyorlar!

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Profesör davet etti: Herkesin görmesi gerekiyor

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.