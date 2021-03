Ayvalık'ın meşhur lezzeti karadiken! Giden yemeden dönmüyor

‘TÜRKİYE’YE YAYILACAK BİR TAT’

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’ya gönderilen Ayvalık’ın sembol lezzeti, ilçede her vatandaş tarafından severek yeniliyor. Ayvalıklı balıkçı Berat Öveyik, ilçenin geçim kaynakları arasında deniz, turizm ve zeytinin geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Bizim bundan başka geçim kaynağımız yok. Her mevsime göre denizde hareket ediyoruz. Balığımız, ahtapotumuz, kalamarımız, ayrı ayrı denizin güzellikleri ve lezzeti var. Bunlardan biri de karadiken. Şubat ayında çıkar Nisan 15 gibi son bulur. Gerçekten Türkiye’ye yayılacak bir tat. Ayvalık’a gelip karadiken yiyip de memnun olmayan yok diyebiliriz. Karadiken gerçekten çok güzel. E vitamini çok yüksek. Hücre yenilemede mükemmel. Karadikeni serbest dalış ile topluyoruz. Sahile çekiyoruz teknemizi. Açılması, içinin temizlenip kavanozlanması çok ayrı bir emek, çok ayrı bir uğraş. Bazen insanlara 5 lira çok geliyor ama çok emeği, çok uğraşması var. Yüzlerce karadikeni tek tek kavanoza dolduruyoruz. Ayvalık kendine özgü bir şehir. Ayvalık’ın her şeyi ayrı bir lezzet. Çıktığı gibi çiğ olarak tüketiliyor. Ayvalık’ımızın kendine özgü bir zeytinyağı var. Onunla ve limonla ya da sade olarak yiyoruz. Herkesin kendine göre bir zevki var”