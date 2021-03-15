Ayvalık'ın meşhur lezzeti karadiken! Giden yemeden dönmüyor

Özel makası ile kesilen, küçük bir kavanoz içinde biriktirilip satılan, limon ve zeytinyağı ilave edilerek yenilen denizkestanesi türü karadiken, Ayvalık’ta balıkçılar tarafından ilçe ekonomisine kazandırılıyor. Ayvalık ve Ege bölgesi koylarında bol miktarda bulunan karadiken, E vitamini deposu olması ve hücre yenileyici özelliği ile biliniyor. Koyu mor, kızıl ya da morumsu, siyaha yakın uzun dikenlerle kaplı bir görüntüsü olan denizkestanesi ya da Ayvalıklıların değimiyle karadiken, ilçede sevilen lezzetlerden biri. Adaların kıyılarında bolca bulunan denizkestaneleri meze olarak da restoranların ve vatandaşların sofralarını süslüyor.

200 ML ŞİŞELERDE SATILIYOR

İrili ufaklı adaları ile Ayvalık, karadikenin de bol bulunduğu yerlerden. Müthiş bir kolesterol deposu olan karadiken, mutlaka çiğ olarak tüketiliyor. Zeytinyağı ve limonla çeşnilendiriliyor. Karadikenin 200 ml şişelerdeki satış fiyatı ise, 50-60 lira arasında değişiyor.

Kayaya yapıştığı yerde ağız denilen konik bir kısım bulunan kestanenin içindeki havyara ulaşmak için bu kısımdan yuvarlak kesmek gerekiyor. Kore'de, Japonya'da, Singapur'da ve hatta ABD'de bile kullanılan bir yiyecek olan karadikenin, afrodizyak etkisi olduğu da öne sürülüyor.