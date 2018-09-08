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Ayvalık Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 21:39 | Son Güncelleme

İstanbul'dan gelen klasik otomobil tutkunları, Ayvalık Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında buluştu - İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Erkan Okay: - "Klasik otomobillere tarihi birer obje gözüyle bakıyoruz. Olabildiğince tarihi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bizler bu araçların sahipleri değil, emanetçileriyiz"

BALIKESİR (AA) - İstanbul'dan gelen klasik otomobil tutkunları Ayvalık Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Kültür ve Sanat Günleri" kapsamında bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan klasik otomobilciler, daha sonra araçlarıyla şehir turu attı.

İlçe merkezinde konvoy halinde giden klasik otomobillere vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Erkan Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan 52 klasik otomobille Ayvalık-Cunda Adası gezisi için 7 Eylül'de yola çıktıklarını belirtti.

Okay, amaçlarının klasik otomobilleri yaşatmak olduğunu vurgulayarak, "Klasik otomobillere tarihi birer obje gözüyle bakıyoruz. Olabildiğince tarihi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Bizler bu araçların sahipleri değil, emanetçileriyiz." dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de 14. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi otomobil tutkunlarını Ayvalık’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ayvalık'ı renklendirdiler. Halkımızla birlikte birçoğumuz bu araçları gördüğümüzde adeta çocukluğumuza ve gençliğimize döndük. Bizlere bu duyguları yaşattıkları için klasik otomobilci dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Klasik otomobillerin bakımlarını yapan Murat Kökler ise araçların parçalarını İstanbul'dan temin ettiklerini, bulamadıkları parçaları yurt dışından getirttiklerini anlattı.

Kökler, "Orijinal parçalara sadık kalıyoruz. Bu araçların bakım ve onarım masrafları diğer modeli yüksek otomobillerden çok farklı değil. Bu arabalar sevgi isteyen arabalardır." değerlendirmesini yaptı.

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