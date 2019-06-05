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Ayvalık Polisi FETÖ’cülere ve organizatörlerine geçit vermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 05:06 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz 1 Haziran günü yasa dışı olarak bir tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinin kaçışını organize etmek isteyen 5 organizatör’den 3’ü tutuklandı.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu 12 yetişkin erkek, 5 yetişkin kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik bir grubu Midilli’ye kaçırmak isteyen ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından kısa bir araştırmanın ardından gerçekleşen operasyonlarla yakalanan D.A, K.S.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz 1 Haziran günü yasa dışı olarak bir tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken yakalanan 17 FETÖ şüphelisinin kaçışını organize etmek isteyen 5 organizatör’den 3’ü tutuklandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu 12 yetişkin erkek, 5 yetişkin kadın ve 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik bir grubu Midilli’ye kaçırmak isteyen ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından kısa bir araştırmanın ardından gerçekleşen operasyonlarla yakalanan D.A, K.S. ve D.S isimli şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 organizatörden E.D. isimli şahıs Ayvalık Polisi’nin başarılı takibi sonrasında Erzurum’da yakalandı. Ayvalık’a getirilen E.D.’nin emniyetteki sorgulaması sürerken, bu şahsın yakın akrabası olduğu öne sürülen E.D isimli bir başka organizatörü ise arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği tespit edilen toplam 27 bin 970 Euro, 2 bin 500 Dolar ve 55 bin 535 TL olmak üzere yaklaşık 255 bin liraya da el konulduğu bildirildi.

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