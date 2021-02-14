Ayvalık polisinden akıllara durgunluk veren uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı uyuşturucu operasyonlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, bu kez de adeta şeytanın bile aklına gelmeyecek metotla uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen bir zanlıyı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürdüğü amansız mücadele kapsamında ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde bir uyuşturucu satışına suçüstü operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda; C.P. isimli uyuşturucu satıcısı zanlısından iki parça halinde metamfetamin isimli uyuşturucu satın almaya çalışan C.T., İ.E.M. ve K.B. isimli 3 şahıs ele geçirildi.

Operasyonda 3 gence uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan C.P.’nin çantasında yapılan aramalarda iki zippo tipi çakmağın gaz yataklarıyla, iki parçadan oluşan bir kadın tarağı içerisinde gizlenmiş metamfetamin isimli uyuşturucu madde polisin dikkati sayesinde ele geçirildi.

Çakmakların pamuklu bölümü ile kadın saç tarağının sap kısmında iki ayrı paket halinde gizlenen uyuşturucuyla, bu satışlardan elde edilen bir miktar paraya da el koyan polis, şüpheli C.P.’nin evi ve otomobilinde yaptığı aramalarda da 60 adet “Lyrka” isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.P. isimli zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarıyla, uyuşturucu kullanımına yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.



